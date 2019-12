Genoa, ecco i convocati per la gara del Meazza di domani

Sono ventidue i giocatori convocati per la gara di domani, ore 18, che il Genoa affronterà contro l'Inter. Ritorna Kevin Agudelo che ha scontato il turno di squalifica mentre assente è ancora Goran Pandev che deve ancora scontare la seconda delle due giornate di sto che gli erano state inflitte dopo la gara di Lecce oltre naturalmente agli infortunati. Come abbiamo detto ci sono sia Favilli che Sturaro mentre risultano ancora non convocati Gumus, Saponara e Barreca. Nuovamente presenti invece i giovani Cleonise e Rovella.

Ecco la lista completa con il relativo numero di maglia:

4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 56 Cleonise, 65 Rovella, 93 Jandrei, 97 Radu, 99 Pinamonti.