Genoa, Favilli e Sturaro recuperati per la gara contro l'Inter

La rifinitura in casa Genoa ha portato una buona notizia. Andrea Favilli e Stefano Sturaro sono infatti recuperati per la gara contro l'Inter che si giocherà domani con fischio di inizio alle ore 18 allo stadio Meazza. I due giocatori che hanno saltato l'ultimo derby dunque sono tra i disponibili e sono saliti sulla Freccia Rossoblu in direzione del capoluogo lombardo.

La rifinitura quindi è stata foriera di questa novità nonostante si sia svolta sotto un'acquazzone e forti raffiche di vento. Nonostante il clima non certo positivo, la squadra è stata tenuta per parecchio tempo sul prato verde dal tecnico Thiago Motta e dal suo staff. Tante esercitazioni, prova degli schemi e un lavoro meticoloso e prolungato anche per i portieri che presumibilmente saranno impegnati non poco dagli attaccanti nerazzurri.