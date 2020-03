Genoa, Ghiglione e Sturaro sempre più vicini al rientro

Prosegue la preparazione in casa Genoa in attesa della prossima sfida di campionato. Il gruppo ha lavorato, dopo la pioggia di ieri, prima in palestra e poi sul campo del Centro Sportivo Signorini in una giornata climaticamente migliore. Potenziamento muscolare nella prima parte della giornata in palestra dove la compagine rossoblu è rimasta per una quarantina di minuti oltre ad alcune esercitazioni effettuate sotto l'attenta visione dei preparatori atletici della compagine ligure.

Quindi tutti sul terreno di gioco con il pallone protagonista tra elementi con la pettorina ed altri senza. Varie le prove effettuate con il tecnico davide Nicola e il suo staff a dettare i movimenti da effettuare. Tre gli elementi della squadra giovanile presenti ci "grandi". Si è trattato del portiere Vodisek, del centrocampista Konig e del difensore Piccardo. Da registrare i miglioramenti da parte di Ghiglione e Sturaro che appaiono sempre più vicini a rientrare appieno in gruppo. Domani si prosegue nell'allenamento in qesl di Pegli.