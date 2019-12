Genoa, giornata intensa prima parte di allenamento conclusa

Giornata piena per i giocatori del Genoa che inizialmente hanno effettuato le visite al SynLab Il Baluardo e quindi si sono portati sul prato verde del centro Sportivo Signorini per una giornata piena con una doppia sessione di allenamenti. Quello della mattinata è trascorso con il tecnico Davide Nicola che ha impartito, assieme al suo staff, nozioni tecnico tattiche e hanno fatto svolgere esercitazioni varie.

I gruppi sono stati separati sulle due porzioni del terreno di gioco con schemi nessi in atto, prove e idee che aiuteranno la squadra a migliorarsi per iniziare il nuovo anno calcistico col piglio giusto. La preparazione è mirata inizialmente per la prima gara del 2020 che vedrà il Genoa impegnato al Ferraris sabato 5 gennaio con fischio di inizio alle ore 18. C'è di fatto da ricostruire una identità a questa squadra che è attualmente ultima in classifica e che deve, per forza di cose, iniziare a correre facendo risultati positivi.