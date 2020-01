Genoa giovanili, due successi contro la Juventus e una sconfitta

Settimana con chiari e scuri per quanto riguarda le formazioni giovanili del Genoa. Complessivamente sono state registrate due vittorie e una sconfitta nelle partite disputate in questo fine settimana. L'Under 18 del tecnico Gennaro Ruotolo ha perso la stracittadina per 1 a 0.la rete decisiva è stata realizzata da Marrale. I rossoblu scendono al quarto posto superati proprio dai rivali cittadini. Turno di riposo nella prossima tornata settimanale.

Ha riposa la formazione Under 17 e i risultati delle avversarie non sono stati positivi per i liguri che perdono tre posizioni scendono al decimo posto e la prossima gara non sarà affatto semplice visto che ospiterà a Begato 9 la capolista Juventus che ha ottenuto tredici vittorie su tredici con ben 55 reti realizzate, record per il girone.

Benissimo invece sia la Under 16 che la Under 15 che hanno vinto le rispettive partite contro la stessa Juventus. I più grandicelli hanno superato 3 a 0 i piemontesi che restano comunque in vetta alla classifica con i rossoblu al loro inseguimento. Sconfitta numero uno per i bianconeri che mantengono quattro punti di vantaggio. Di Accornero, Vianson e Toniato le reti genoane. Nel prossimo turno Grifone impegnato a Parma contro la quinta in graduatoria.

I più piccoli hanno invece superato per 3 a 1 la Juventus Under 15 grazie alle reti di Casagrande, Fini e Lipani cui ha risposto nel finale Vacca. Genoa Under 15 secondo in classifica a due punti dai pari età del Torino che hanno riposato nella tornata di ieri. Abnche per loro prossimo turno contro il parma che è quinto anche in questa categoria.