Genoa giovanili, il fine settimana: per Under 16 e Under 15 due big match

Tutte in campo nel fine settimana le formazioni giovanili del Genoa e tutte di scena nella giornata di domenica, ma andiamo nel dettaglio.

La compagine Primavera allenata da mister Luca Chiappino sarà di scena in Emilia contro il Sassuolo, squadra già superata nel girone di andata con il punteggio di 3 a 0. La gara si disputerà alle ore 17. Liguri sesti con 24 punti, emiliani alla rincorsa Play off quattro punti sotto in graduatoria.

La compagine Under 18 del tecnico Gennaro Ruotolo renderà visita al Milan alle re 15 in terra lombarda. Per i rossoblu la possibilità di con un successo di scavalcare proprio gli avversari. Impegno certamente non agevole per la squadra della nostra regione.

Delle formazioni Under quella che sta maggiormente stentando è l'Under 17. In classifica è nona ma è reduce dalla grande vittoria in casa della Lazio Il turno settimanale pone i rossoblu di fronte al Livorno, partita che si disputerà sul manto erboso di casa del Begato 9 alle ore 15. Labronici ultimi in classifica ma non per questo meo pericolosi.

Avversaria unica per le squadre Under 16 e Under 15 entrambe sedute sul secondo gradino della graduatoria. Si tratta della Lazio che sarà affrontata in trasferta rispettivamente alle ore 13.30 e alle ore 11. Sono due big match visto che i romani, in entrambe le categorie, si posizionano terzi. A tre lunghezze dai liguri i più grandi ed a solamente due i più piccoli.