Genoa giovanili, il programma del fine settimana: l'Under 17 riposa

Torna il calcio giovanile dopo la sosta Natalizia. Tornano quindi le gare delle formazioni I^Under del Genoa. Non tutte in campo però. L'Under 17, perso il recupero di Empoli per 2 a 1, effettuerà il turno di riposo, La formazione ligure al momento si trova a metà classifica in una stagione che non sta regalando grandissime emozioni. In questo girone di ritorno i rossoblu dovranno cercare di risollevare un po' le proprie sorti migliorando la graduatoria.

Discorso diverso invece per le altre squadre. L'Under 18 del tecnico Gennaro Ruotolo affronterà il derby contro la Sampdoria, gara che si giocherà domenica con fischio di inizio alle ore 15, in casa dei blucerchiati. Genoa Under 18 attualmente terzo in classifica mentre i "cugini" si trovano in quinta posizione a due lunghezze dai Grifoni.

Under 16 e Under 15 avranno un match davvero molto interessante, un vero e proprio big match perché affronteranno i pari età della Juventus (fischio di inizio alle ore 13.15). Entrambe le squadre rossoblu sono al secondo posto della classifica. Per i più grandicelli è la sfida alla capolista. I bianconeri sono a quota 32, sette lunghezze oltre ai genoani. Piemontesi che hanno sempre vinto tranne che in due circostanze nelle quali hanno trovato la parità. Una di queste proprio contro i liguri che imposero il 3 a 3 nella gara disputata a Vinovo.

I più piccoli giocheranno a Begato 9 alle ore 11.30 contro una squadra che non ha mai pareggiato, sei vittorie ed altrettante sconfitte. Genoa Under 15 che si trovano alle spalle del Torino in classifica. Sulla carta questo è sicuramente un incontro meno difficoltoso rispetto a quello che attenderà i più grandi