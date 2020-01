Genoa giovanili: poker Under 16 nel derby; pari per gli Under 15

Risultati positivi per le squadre Under del Genoa in questo fine settimana. La formazione Under 18 di mister Ruotolo ha pareggiato 3 a 3 contro la Roma tra le mura amiche. Un risultato che tiene il Grifone a centro classifica seppur con una gara in meno rispetto alle avversarie.

Strepitoso successo per la compagine Under 17 che si impone 4 a 0 a Roma in casa della Lazio. La squadra del tecnico Gervasi va in gol con Boci, doppietta di Sahli e infine chiude le marcature Biaggi. Non cambia molto la graduatoria che pone i rossoblu al nono posto ma sicuramente è una bella iniezione di fiducia per i ragazzi liguri.

Un successo e un pareggio per le formazioni Under 16 e Under 15 dopo il derby giocato ieri. I più grandi si sbarazzano agevolmente degli avversari battendoli 4 a 0. Gara già chiusa nel primo tempo con le reti di Rimondo, Tomiato e Gagliardi poi nella seconda parte di sfida arrivata la rete di Accornero. Grifone sempre secondo alle spalle della Juventus. Seconda posizione pure per i più piccoli che portano a casa dal derby un pareggio, 1 a 1. Tassone aveva portato avanti i grifoncini, raggiunti a poco dalla chiusura del match da un rigore trasfrormato da Leone. In classifica Genoa Under 15 alla caccia della capolista Torino.