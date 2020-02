Genoa giovanili, tutti i campionati fermi a causa del Coronavirus

Nessuno scenderà in campo nei campionati giovanili in questo weekend. Tutto fermo a causa del Coronavirus che ha colpito pesantemente anche la nostra regione. Per le squadre giovanili del Genoa dunque un forzato stop anche se la voglia di continuare a macinare chilometri sul rettangolo verde di gara c'era tutta. Consolidare alcune posizione d'elite o cercare di raggiungerle sono l'obiettivo delle varie formazioni della squadra ligure.

La Primavera che avrebbe incontrato la Roma è in lotta per raggiungere un posto nei play off e combatte contro Sampdoria e gli stessi giallo-rossi per raggiungere la sesta posizione. Le compagini Under sono tutte in lizza per un posto d'élite. Under 17 e Under 16 per il secondo posto con i più grandicelli attualmente terzi ma in piena bagarre per la piazza d'onore alle spalla della indiscussa capolista Juventus mentre la Under 15 attualmente è in vetta alla graduatoria seppur con una gara in più rispetto al Torino ma anche con il big match che le metterà di fronte nel turno che si sarebbe dovuto giocare in questo fine settimana.

Infine la Under 18 che parteciperà al Torneo Internazionale di Viareggio, quarta, che sarebbe stata impegnata in Lombardia in casa di un Inter che l'insegue ad una sola distanza.