Genoa, gruppo compatto per un allenamento tecnico-tattico

Gruppo compatto al Centro Sportivo Signorini con la squadra che si sta preparando alla prossima gara, prima del girone di ritorno, contro a Roma che si giocherà domenica allo stadio Luigi Ferraris alle ore 18. Un match che vedrà il Genoa senza lo squalificato Criscito (la Roma non potrà contare invece su Florenzi e Kolarov).

La prima parte della giornata è stata dedicata alla visione della precedente gara con la disanima della stessa quindi i giocatori si sono portati sul terreno di gara in questa giornata grigia. Campo ridotto per alcune esercitazioni di natura tattica ma anche tecniche e partitelle oltre che integrazioni fisiche. Non ci sono novità dal punto di vista infermieristico. Domani la squadra effettuerà un nuovo allenamento. La gara contro la compagine di mister Fonseca si sta avvicinando sempre più.