Genoa, i convocati per domani, presente a Pegli il Presidente

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha fatto visita alla squadra che si sta preparando in vista del ritorno in campo di domani pomeriggio contro il Sassuolo che inizierà alle ore 18 al Ferraris. Una visita per parlare con il tecnico Davide Nicola e successivamente anche con la squadra. Poi tutti in campo per la rifinitura che ha portato quindi alle prime convocazioni dell'anno. Presenti tutti e tre i nuovi arrivati nelle ultime giornate. Si tratta di Perin, Behrami e Destro. Il portiere ha preso la maglia numero 1, il centrocampista la 85 e l'attaccante la 23. Non ci sono elementi della Primavera chiamati dal tecnico Nicola.

Mancano dalle convocazioni Saponara, Jandrei ed El Yamiq tutti sul piede di aprtenza. Ma ecco gli elementi chiamati che sono 25, con il relativo numero di maglia:

1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 10 Gumus, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 97 Radu, 99 Pinamonti.