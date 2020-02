Genoa, i convocati per domani, prima volta per Iago Falque

Il presidente Enrico Preziosi ha assistito alla rifinitura che si è tenuta sul verde prato del Centro Sportivo Signorini. Una sessione nella quale il tecnico Davide Nicola ha fatto in pratica un ripasso degli schemi, i tiri in porta con i portieri allenati dal preparatore Scarpi. Quindi ecco l'elenco dei convocati. Sono venti-tre, assenti Lerager, Pajac e Zapata (infortunati) e gli squalificati Behrami e Romero. C'è la prima convocazione per l'ex Torino Iago Falque che tornerà dunque a calcare il campo del Ferraris da "amico". Ma ecco l'elenco completo con il relativo numero di maglia:

1 Perin, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 10 Falque, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 92 Soumaoro, 93 Jandrei, 99 Pinamonti.