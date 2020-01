Genoa, i convocati per la gara contro la Roma (Ferraris, ore 18)

Rifinitura effettuata. Al Centro Sportivo Signorini si sono tirate le somme dopo una settimana di lavoro in vista della gara di domani contro la Roma (ore 18, il fischio di inizio). Schemi, tiri da tutte le posizioni palle inattive, sono state il mix di esercitazioni effettuate con i portieri messi sotto pressione dal preparatore Scarpi e dal suo collaboratore Raggio Garibaldi. Alla fine è stata diramata la lista dei giocatori convocati. Definitivamente depennato Sinan Gumus che è volato in Turchia all'Antalyaspor dove chiuderà questa stagione agonistica mentre non c'è neppure il portiere Jandrei, anche lui oramai con le valige pronte.

Assenti gli infortunati Kouamé (domani sarà allo stadio a seguire i compagni), Lerager e Zapata oltre allo squalificato Mimmo Criscito. Ventitrè i giocatori convocati dal tecnico Davide Nicola. Ecco la lista completa con il relativo numero di maglia:

1 Perin, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 97 Radu, 99 Pinamonti.