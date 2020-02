Genoa, i convocati per la gara di Bergamo contro l'Atalanta

Rifinitura effettuata e squadra partita alla volta di Bergamo dove domani il Genoa affronterà la lanciatissima Atalanta di mister Gasperini. Sul terreno verde del Centro Sportivo Signorini la squadra ha messo a punto le ultime operazioni con schemi e partitella oltre a calci da fermo. Tanto lavoro pure per i portieri sotto l'attenta visione del preparatore Scarpi. Prima volta a Pegli per il francese Soumaoro.

Svelti i numeri di maglia da alcuni nuovi arrivi eccoli: 10 Falque, 55 Masiello, 92 Soumaoro. Per la Lombardia sono partiti in 24, compresi alcuni degli ultimi arrivati, Non c'è Iago Falque mentre è recuperato ed è partito con il gruppo Cassata. Ma ecco, con il relativo numero di maglia, i giocatori saliti sulla Freccia Rossoblu:

1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 14 Biraschi, 16 Eriksson, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 93 Jandrei, 99 Pinamonti.