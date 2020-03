Genoa, i convocati per la sfida del Meazza contro il Milan

Effettuata la rifinitura al Centro sportivo Signorini, il Genoa è partito per Milano dove domani alle ore 15 affronterà allo stadio Peppino Meazza in San Siro il Milan dell'allenatore Stefano Pioli. Gara che, come tutte le altre della giornata, si disputerà a porte chiuse.

Sono ventiquattro i giocatori convocati per questo incontro dal tecnico Davide Nicola. Non ci sono gli infortunati Ghiglione, Radovanovic, Lerager e Pajac. Il giovane Rovella invece è stato aggregato alla squadra Primavera che domani alle ore 12 giocherà contro la Juventus Primavera sul campo di Vinovo. Ci sono invece Stefano Sturaro e Cristian Romero. Ecco dunque l'elenco completo con il relativo numero di maglia:

1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 19 Pandev, 20 Schone, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favili, 32 Ankersen, 55 Masiello, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.