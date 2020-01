Genoa, i convocati per la sfida di domani a Firenze

Nessuna ulteriore defezione per il genoa in vista della gara di domani contro la Fiorentina che si giocherà allo stadio Artemio Franchi con fischio di inizio alle ore 18. La rifinitura è stata effettuata presso il Centro Sportivo Signorini di Pegli dopo di che la formazione ligure è partita alla volta della Toscana. E' stato ovviamente diramato l'elenco dei convocati tra i quali non figurano gli infortunati e lo squalificato Cassata. Prima convocazione per l'ultimo arrivato. lo svedese Eiksson che ha deciso di prendere la maglia numero 16. Ma ecco l'elenco completo dei giocatori partiti per questa prima delle due trasferte consecutive che attenderà il Grifone in campionato con il relativo numero di casacca:

1 Perin, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 97 Radu, 99 Pinamonti.