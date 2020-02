Genoa, i convocati per la sfida di domani alla Lazio, assente Pinamonti

La rifinitura è stata effettuata al centro Sportivo Signorini dopo di che tutti in ritiro in vista della partita di domani (ore 12.30) contro la Lazio, attualmente seconda in classifica. Sul prato verde dell'impianto sportivo ponentino, il tecnico Davide Bicola e il suo staff hanno fatto eseguire esercitazioni varie con la proposizione degli schemi che poi andranno eseguito contro i romani, partitella e conclusioni verso la porta mediante palle inattive. Quindi è stata consegnata la lista dei convocati. Manca Pinamonti che si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili che conta tra infortunati e lo squalificato Sturaro.

Questi i giocatori chiamati per il match con il relativo numero di maglia:

1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 19 Pandev, 20 Schone, 22 Marchetti, 23 Destro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 65 Rovella, 85 Behrami, 92 Soumaoro.