Genoa, Iago Falque al Synlab Il Baluardo per le visite mediche

E' tornato per rilanciarsi, per aiutare il Genoa nella corsa verso la salvezza. Iago Falque, una stagione molto positiva qualche anno fa con la casacca rossoblu addosso, ha iniziato le visite mediche di rito presso il Synlab Il Baluardo in Porto Antico.

Dopo gli esami del caso il giocatore andrà a Pegli per unursi ai compagni e iniziare di fatto questa nuova avventura. L'esterno d'attacco arriva dal Torino con la formula del prestito secco sino a giugno.