Genoa, il caos della panchina, nulla è ancora deciso

Il Genoa ancora non ha deciso il nome del terzo allenatore per la stagione 2019/2020. Detto che mister Thiago Motta è oramai sull'uscio d'uscita di Villa Rostan, ancora non è stato deciso quale sia il suo sostituto. I nomi sono di fatto tre anche se uno di questi sembra non esser propenso a sedersi sulla panchina dell'ultima in classifica.

Secondo quanto raccolto in questi ultimi minuti dai colleghi di TMW infatti, Davide Ballardini non sembra tanto intenzionato a tornare per la quarta volta a guidare la squadra ligure dopo averla lasciata lo scorso anno. Si valuterà nelle prossime ore ma sembra difficile che Ballardini possa rientrare in Liguria. A questo punto restano di fatto in ballottaggio due nomi a meno che non si punti ad una sorpresa dell'ultima ora.

Diego Lopez è il nome che dall'inizio si sta facendo per sostituire Thiago Motta ed è quello che ha i contatti con il diesse Marroccu che lo aveva avuto a Cagliari. Ma attenzione ci potrebbe essere pure un ritorno da parte di Aurelio Andreazzoli che però al momento sembrerebbe avere minori possibilità rispetto agli altri due.

Il caos insomma regna sovrano in casa Genoa e la speranza è che venga definito velocemente il nome del tecnico per poi pensare a programmare una campagna d rafforzamento nel mercato invernale che dovrà essere massiccia e con giocatori di qualità e non le "solite" scommesse che non sempre portano a qualcosa di positivo. Ci sarà evidentemente pure da sfoltire la rosa soprattutto in attacco dove i vari Favilli, Pinamonti, e Sanabria certamente non hanno entusiasmato.