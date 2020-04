Genoa, il piano per la possibile ripresa in attesa di novità

Il calcio morde il freno cercando la maniera migliore per ripartire senza alcun problema per nessuno. Le voci proseguono e si inseguono l'una dopo l'altra con quelle che sono state definite tre fasi prima del rientro sul terreno di gioco. Una prima con le visite mediche, poi allenamenti a piccoli gruppi ed infine sessioni a rosa completa, questa l'ipotesi principale per iniziare di fatto una vera e propria preparazione. Probabilmente poi gare sempre a porte chiuse sono al termine della stagione che potrebbe arrivare sino al mese di luglio se non oltre.

Così le squadre stanno mettendo a punto i piani per allenamenti eseguiti nel maniera migliore e senza alcun rischio. Anche il Genoa naturalmente si sta muovendo in tal senso e, come riportato da tuttomercatoweb.com, sta attendendo il via libera. Allenamenti che saranno svolti ovviamente al Signorini di Pegli che è stato ristrutturato da pochi mesi con due campi e una palestra funzionale. Impianto che è stato già sanificato in due circostanze. Ci sarà poi da trovare l'albergo che possa ospitare la squadra che potrebbe essere quello che normalmente, durante l'anno, la ospita per i ritiri pre-gara.