Genoa, il primo dell'anno? Un giorno qualunque a Pegli

E' il primo giorno dell'anno 2020 ma al Centro Sportivo Signorini sembra una giornata qualsiasi, di quelle nelle quali la squadra si allena regolarmente in vista del prossimo impegno di campionato. E così é infatti, con la truppa che nel pomeriggio si è radunata per una sessione importante in vista del prossimo match contro il Sassuolo che si giocherà il prossimo 5 gennaio.

Il tecnico Davide Nicola non vuole perdere tempo, c'è da recuperare una classifica deficitaria con l'ultimo posto e un distacco dalla zona salvezza attualmente distante 4 punti. Il ritmo odierno è iniziato con i calciatori a fare cerchio attorno al tecnico che dava la istruzioni per le varie esercitazioni da svolgere. Quindi son stati formati quattro gruppi separati che hanno svolto alcuni esercizi mirati.

Poi ecco il pallone, con la giornata che entrava nel vivo delle rituali operazioni giornaliere. Da una parte triangolazioni e conclusioni in porta, dall'altra una partitella. Schemi, verticalizzazioni e situazioni simulate sono state il pane quotidiano odierno. Mister che ogni tanto interveniva per dare le indicazioni mirate ad ogni singolo elemento.

Nel frattempo in infermeria prosegue il lavoro da parte dei giocatori sottoposti agli iter di recupero. Non c'è spazio per festeggiamenti, dunque. Domani si proseguirà col ritmo di questi ultimi giorni.