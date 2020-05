Genoa, il rientro di Lukas Lerager dalla Danimarca

Il Genoa richiama i giocatori stranieri in vista della ripresa e alcuni si sono già messi in viaggio per raggiungere il nostro capoluogo. E' il caso di Lukas Lerager che è partito in auto dalla Danimarca in compagnia della consorte Michelle in dolce attesa. Un viaggio effettuato evidentemente a tappe per effettuare gli oltre 1500 chilometri e raggiungere Genova in tempo utile.

Al rientro il centrocampista dovrà effettuare, assieme alla consorte, una quarantena della durata di due settimane prima di poter tornare ad allenarsi. Ricordiamo che prima dello stop a causa del Coronavirus Lerager era fermo a causa della pubalgia.