Genoa, in due al lavoro al Centro Sportivo Signorini

Riposo per molti ma non per tutti. Il Genoa è andato in vacanza per la canonica settimana per le festività natalizie dopo la batosta subita contro l'Inter al Meazza e l'ultimo posto in classifica. Ferite da rimarginare in questo periodo per poi riprendere la preparazione in vista del ritorno in campo che vedrà il Grifone impegnato contro il Sassuolo al Ferraris il prossimo 5 gennaio 2020 alle ore 18.

Detto che Christian Kouamé sta proseguendo il suo iter riabilitativo, lavorano a Pegli Cristian Zapata e Stefano Sturaro. Il primo assente dal campo da qualche settimana ed il secondo che non ha potuto scendere in campo sia nel derby che contro l'Inter capolista. Palestra e campo per l'ex giocatore del Milan mentre l'ex Juventus deve assorbire i postomu dei guai muscolari che l'hanno colpito in questo ultimo periodo.