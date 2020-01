Genoa, Juan Iturbe al Synlab Il Baluardo per le visite mediche

E' tornato in Italia dopo aver vestito le maglie di Roma, Torino e Verona, Juan Iturbe sarà finalmente genoano dopo aver accarezzato la casacca rossoblu quando vestiva il giallo-rosso capitolino; in quel fine estate sembrava un affare concluso ma alla fine tutto saltò. Adesso finalmente sarà genoano per il proseguo del torneo.

Il giocatore ha iniziato le visite medico di rito presso il Synlab Il Baluardo in Porto Antico. Arrivato di prima mattina, al termine delle stesse andrà in sede a firmare il contratto e quindi si unirà alla squadra rossoblu.