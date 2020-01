Genoa, la cura dei dettagli nella giornata odierna a Pegli

Fare il punto prima di ogni allenamento, così si inizia la giornata al Centro Sportivo Signorini dove c'è da preparare la prossima partita che vedrà i liguri impegnati sul campo dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina sabato con fischio di inizio alle ore 18. Lo staff tecnico con in testa mister Davide Nicola ha radunato la squadra per visionare il match contro la Roma setacciando i vari errori commessi. Tante le indicazioni date ai giocatori da parte del tecnico che sta cercando di proseguire nell'opera di inculcare nei giocatori la sua grinta e la sua certezza nel centrare l'obiettivo della salvezza. Quindi tutti sul prato verde del terreno pegliese per svolgere la normale quotidiana sessione.

Il groppo. dopo la "prima" di ieri che aveva vista parte della squadra in campo in una partitella contro l'Under 18, è tornato unito lavorando assieme per tutto il pomeriggio. A Firenze tornerà il capitano Mimmo Criscito che ha scontato il turno di squalifica mentre, per lo stesso motivo, non ci sarà invece il centrocampista Francesco Cassata. Prima di scendere in campo però i giocatori sono stati impegnati in alcune esercitazioni all'interno della palestra. Due i giocatori della Primavera di mister Chiappino presenti. Si è trattato del difensore centrale Raggio e dell'esterno svedese Verona. Nella giornata odierna sono stati curati i dettagli un po' in tutti i reparti.