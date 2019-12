Genoa, la squadra che ha mandato a segno più giocatori nel decennio

Classifiche di tutti i tipi, classifiche che riguardano il decennio appena trascorso, stilate dalla Opta che analizza i cinque maggiori campionati europei, Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga e appunto la Serie A. In una di queste il Genoa è saldamente al comando.

La squadra rossoblu infatti svetta su tutte per giocatori mandati a rete nell'ultimo decennio.Sono infatti 98 i calciatori che hanno segnato almeno una rete vestendo la mitica casacca a quarti rossoblu. Un primato assolutamente inattaccabile visto che la seconda in classifica, un'altra compagine del nostro campionato, la Fiorentina è ferma, si fa per dire, a quota 86. Al terzo posto i sono gli spagnoli del Siviglia con 85 mentre quarto è il Milan ad 83, infine nella Top Five si posizionano i francesi del Rennes con 80.

Evidente come i "soliti" mercati, estivi ed invernali, molto appariscenti abbiano permesso al Genoa di svettare in questa graduatoria. Peccato che nelle ultime due gare i rossoblu non siano andati a segno, avrebbero infatti potuto raggiungere la tripla cifra.