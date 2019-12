Genoa, la squadra che ha utilizzato più giocatori nell'ultimo decennio

Il Genoa è la squadra che ha maggiormente schierato giocatori negli ultimi 10 anni. Secondo quanto riportato dal CIES che è l'archivio del calcio che ha sede in Svizzera ed analizza ogni dato del gioco più bello del mondo, la squadra ligure ha schierato ben 205 calciatori. Un numero elevatissimo, praticamente 20 a stagione ovvero due squadre a semestre. Tanto per fare un esempio, la seconda in classifica, è la Fiorentina che di elementi ne ha mandati in campo 167. Al contrario l'Athletic Club è la formazione che ne ha utilizzati di meno, solamente 77.

La formazione attualmente allenata da Thiago Motta ha avuto di base il portiere, Perin, Lamanna e Radu e poi ha variato sempre i giocatori di movimento. Una statistica questa che dimostra come i mercati del presidente Enrico Preziosi siano sempre stati all'altezza del "cambiamo tutto" ad ogni tornata di mercato. Di certo non una bella statistica perché in pratica è sempre mancato il giocatore rappresentativo in questa compagine, quello, tanto per capire, per il quale il tifoso si innamorava come accadeva in passato quando gli elementi restavano per varie stagioni nella stessa squadra.