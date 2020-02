Genoa, lavori continui al Centro Sportivo Signorini, chi sostituirà Romero?

Al Centro Sportivo Signorini il lavoro non manca per il tecnico Davide Nicola che sta mettendo a punto la squadra in vista della prossima gara che vedrà il Genoa al Ferraris domenica (ore 15) contro il Cagliari, un match importante perla truppa ligure che vuole tornare a sorridere con un successo che servirebbe eccome alla graduatoria.

Lerager sta sempre proseguendo l'iter riabilitativo mentre Zapata, che avrebbe potuto sostituire Romero squalificato (come Behrami), non dovrebbe esserci ma resta nel percorso giusto per il pronto futuro recupero. Una situazione, quest'ultima, dovuta anche al lungo periodo di inattività.

Sul campo la squadra ha effettuato prove tecniche di trasmissione in vista della prossima partita. Tante esercitazioni per mettere a punto la formazione ligure e portarla al top della forma. Per il secondo giorno consecutivo in campo con la Prima squadra anche Rizzo, elemento della Primavera di mister Luca Chiappino.