Genoa, lavoro tecnico-tattico mattutino, Iago Falque in campo

Manca solamente la rifinitura prima della partenza alla volta di Bergamo dove il Genoa domenica pomeriggio alle ore 15 affronterà l'Atalanta del tecnico Gian Piero Gasperini. Il Genoa al Centro Sportivo Signorini ha effettuato una intensa sessione sotto in cielo bigio dove l'umidità l'ha fatta da padrona. Si è trattata di una seduta tecnico-tattica cui ha partecipato anche Iago Falque che è uno dei sette giocatori sinora arrivati alla corte di mister Davide Nicola.

Grifone che sta cercando di affilare le armi per affrontare una squadra che è reduce dal clamoroso 7 a 0 in casa del Torino. Per quanto riguarda la formazione rossoblu non ci sono stati problemi inerenti al Giudice Sportivo, rientrerebbe Cassata che però era alle prese con qualche problemino fisico. Nessuna novità dal comparto infermieristico.