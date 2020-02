Genoa-Lazio, biglietterie dello stadio aperte alle ore 10

Tanta è l'attesa per la gara Genoa-Lazio che si disputerà domani alle ore 12.30 allo stadio Luigi Ferraris. Almeno 25 mila sono i supporter attesi per questo match con migliaia di sostenitori che arriveranno dalla Capitale a tifare per la loro squadra. Le biglietterie dell'impianto sportivo genovese che si trovano in via Monnet apriranno ale ore 10, senza alcuna limitazione.

La Gradinata Sud sarà suddivisa in tre settori al piano inferiore vista l'imponente presenza di tifosi laziali. I tifosi genoani si sistemeranno sul lato verso i distinti; in mezzo uno spazio vuoto e quindi dal lato opposto siederanno i sostenitori giunti da Roma. Sarà chiusa in corrispondenza di quest'ultima porzione di Gradinata Sud la parte superiore dello stesso settore dello stadio Ferraris.

I titoli d'ingresso saranno disponibili anche domenica presso il Ticket Office presente all'interno del Genoa Museum and Store in Porto Antico, presso le ricevitorie Listicket e on line sul sito www.sport.ticketone.it. Questi i prezzi base, tra parentesi quelli per i ragazzi Under 16.

Settore 5 e Gradinata Sud: 20 euro (*10), Distinti: 40 euro (*20), Tribuna Inferiore: 100 euro (*50), Tribuna Superba: 150 euro.

Questo comunque quanto riportato direttamente sul sito ufficiale della società genoacfc per quanto riguarda l'ingresso allo stadio nella giornata di domani.

FLUSSI DI ACCESSO PER GRADINATA SUD E SETTORE OSPITI

In base alle determinazioni assunte dalle Autorità competenti, il Genoa Cfc comunica i flussi di accesso per il settore Gradinata Sud e Settore Ospiti, per la partita di domenica con la Ss Lazio. L’apertura dei varchi è fissata alle 10:30 (l’inizio della partita è alle 12:30). Via del Piano sarà interdetta al transito pedonale e al traffico veicolare. Si richiede cortese collaborazione e divulgazione agli organi d’informazione.

SOSTENITORI GENOA

INGRESSO GRADINATA SUD ABBONATI O TITOLARI BIGLIETTI DI QUESTO SETTORE

Ingresso da Via Casata Centurione lato Corso De Stefanis

VARCHI DAL 111 AL 116

SOSTENITORI LAZIO

Parcheggio in Piazzale Kennedy

Servizio navetta riservato e suddiviso per settore (Settore Ospiti – Gradinata Sud)

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO SETTORE OSPITI = VARCHI 81-82-83-84 (OBBLIGATORIO)

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO GRADINATA SUD = VARCO 91 (OBBLIGATORIO)