Genoa-Lazio, iniziata da oggi la prevendita per la gara di domenica

Genoa impegnato domani a Bologna ma già si pensa alla prossima sfida casalinga che il Grifone disputerà in casa contro la Lazio (ore 12.30) a Luigi Ferrais nella giornata di domenica 23 febbraio 2020. La prevendita per questa sfida molto delicata ma al tempo stesso affascinante contro una delle protagoniste del nostro campionato è iniziata oggi.

I tagliandi per accedere all'impianto sportivo genovese sono acquistabili presso il Ticket office che si trova all'interno del Genoa Museum and Store in Porto Antico nella palazzina Giobatta (orario continuato 10-19 compresi sabato e domenica ma chiuso lunedì per giorno di turno). Da lunedì poi potranno essere presi pure presso le ricevitorie autorizzate Listicket e pure sul portale on line www.sport.ticketone.it.

Anche in questa occasione accesso gratuito nei settori Distinti e Grandina Sud per i ragazzi Under 14. Nessuna restrizione per l'acquisto dei biglietti da parte della tifoseria ospite. Questi i prezzi base per poter accedere allo stadio domenic prossima, tra parentesi quelli per i ragazzi Under 16:

Gradinata Sud e Settore 5: 20 euro (*10), Distinti: 40 euro (*20), Tribuna Inferiore: 100 euro (*50), Tribuna Superba: 150 euro, Settore Ospiti: 20 euro.