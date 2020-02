Genoa-Lazio, invasione di tifosi provenienti dalla Capitale

Il settore dedicato agli ospiti dello stadio Luigi Ferraris è andato esaurito praticamente in un batter d'occhio dall'inizio della prevendita. I tifosi laziali non si sono fatti attendere e, complice l'ottimo torneo della loro compagine con il secondo posto alle spalle della Juventus, invaderanno domenica alle ore 12.30 Genova e il suo impianto sportivo nello specifico per assistere alla gara che potrebbe lanciare la loro formazione in vetta alla classifica.

Tra l'altro è stato deciso, grazie all'intervento della società genoana, di aprire la Gradinata Sud anche agli stessi sostenitori romani che potranno così essere ospitati in un settore da circa 9 mila posti. Complessivamente sono già 5 mila i tifosi della Lazio che saliranno a Genova ma, di questo passo e con questo entusiasmo, aumenteranno di ora in ora.