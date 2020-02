Genoa-Lazio, la fotogallery della gara che si è giocata alle ore 12.30

Un match vibrante, un match ben giocato dal Genoa che nonostante l'impegno e la voglia profusa è uscito sconfitto per 3 a 2 dal Ferraris contro una Lazio sorniona che ha saputo sfruttare le occasioni avute. Una squadra, quella ospite, che ha messo in mostra un gran bel calcio anche se nella parte finale è stata costretta a stringere i denti da un Genoa volitivo e per niente frenato dalla grandezza dell'avversaria. Queste le foto più belle della sfida che si è giocata all'ora di pranzo.