Genoa-Lazio le probabili formazioni: centrocampo con qualche dubbio

Il centrocampo è certamente il reparto dove il Genoa ha qualche problema di troppo. L'infortunio di Radovanovic che domani andrà a Lione dove sarà operato e la squalifica di Sturaro costringono il tecnico Davide Nicola a cambiare qualcosa. Probabilmente l'allenatore riuscirà a recuperare Lasse Schone dopo lo stop avuto nell'ultimo turno di campionato a Bologna. A questo punto sarà da capire che giocherà al suo fianco. Valon Behrami dovrebbe essere uno dei due compagni con Cassata o Eriksson per l'altra casacca. Di certo la squadra genoana arriva a questo incontro con un reparto mediano certamente non al top. Sugli esterni Ankersen e Criscito dovrebbero essere i prescelti vista pure l'assenza di Pajac.

Per il resto la squadra sembrerebbe fatta con la difesa che vedrà davanti a Perin il trio che per tre gare su quattro non ha permesso agli avversari di segnare. Si tratta di Biraschi, Soumaoro e Masiello. In avanti invece Sanabria al momento è intoccabile. Goran Pandev, recuperato, dovrebbe riprendersi la maglia da titolare stante l'assenza di Pinamonti non convocato con Destro e Favilli comunque pronti per ogni evenienza. Questa la probabile formazione:

Perin, Biraschi, Soumaoro, Masiello, Ankersen, Behrami, Schone, Cassata (Eriksson), Criscito, Pandev, Sanabria

Assente Luiz Felipe per squalifica e non convocato Lulic; Simone Inzaghi ha pure un dubbio in attacco su chi mandare in campo per affiancare il bomber capocannoniere del campionato Ciro Immobile. Si giocano la maglia Correa e Caidedo. Marusic invece appare favorito per sostituire il capitano dei bianco-azzurri. Acerbi dovrebbe farcela e quindi comandare la difesa. Ma ecco la probabile formazione di inizio partita

Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo (Correa), Immobile.