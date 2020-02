Genoa-Lazio, previsto grande colpo d'occhio allo stadio Luigi Ferraris

La Lazio che vola, il Genoa che è in serie positiva da quattro partite con due successi consecutivi e l'obiettivo salvezza che si avvicina. Un mix che regalerà domenica alle ore 12.30 uno stadio Luigi Ferraris colmo di tifosi con molti di questi che arriveranno direttamente dalla Capitale. Immobile e soci stanno viaggiando a mille con 19 risultati utili consecutivi che hanno portato in dote 15 vittorie e solamente 4 pareggi; miglior difesa del torneo con sole 21 reti subite nonché maggiore differenza reti con un più 39 dell'intero torneo. Insomma una super big che scenderà a Marassi con l'intento di conquistare i tre punti provando ad andare all'attacco del primato della Juventus.

La prevendita per la gara del prossimo weekend è scattata oggi presso le ricevitorie autorizzate Ticketone ma anche on line collegandosi al sito www.sport.ticketone.it. Da domani poi l'acquisto dei preziosi tagliandi sarà possibile anche presso il Ticket One che si trova all'interno del Genoa Museum and Store in Porto Antico all'interno della palazzina Giobatta (orario continuato 10-19). Ricordiamo che la società ha deciso l'ingresso gratuito nei settori Distinti e Gradinata Sud per i ragazzi Under 14. Nessuna restrizione per i tifosi ospiti. Questi i prezzi dei titoli d'ingresso all'impianto sportivo genovese, tra parentesi i prezzi per i ragazzi Under 16:

Gradinata Sud e Settore 5: 20 euro (*10), Distinti: 40 euro (*20), Tribuna Inferiore: 100 euro (*50), Tribuna Superba: 150 euro, Settore Ospiti: 20 euro.