Genoa, martedì la ripresa, contro la Lazio assente Sturaro

Un successo che mancava da oltre un anno in trasferta; tabù sfatato e squadra che è tornata da Bologna con il morale alto e la percezione che l'obiettivo fissato possa essere raggiunto. La truppa di mister Davide Nicola adesso si riposerà per due giorni prima di ributtarsi, testa e gambe, sul prossimo avversario. E non sarà una squadra semplice da affrontare; la Lazio infatti è un rullo compressore che schiaccia chiunque le si pari di fronte. Uno di quegli incontri dal quale il Genoa avrà tutto da guadagnare e nulla da perdere.

L'incontro contro i bianco-azzurri si giocherà domenica prossima all'ora di pranzo, le ore 12.30 e certamente richiamerà un folto numero di appassionati che vorranno stare vicini alla squadra cercando di aiutarla al raggiungimento di un risultato positivo. Il tour de force di questo ultimo periodo ha portato il tecnico Nicola all'idea di lasciare per 48 ore i giocatori a casa per ricaricare le pile. Proseguiranno invece nell'iter personalizzato i giocatori che devono recuperare dai vari problemi fisici.