Genoa, Masiello al Synlab Il Baluardo per le visite mediche

E' iniziata l'avventura per Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta che è stato acquistato dal Genoa in questa vetrina di mercato invernale. Il giocatore sta sostenendo le visite mediche presso il Synlab Il Baluardo, sito all'interno del Porto Antico. Si tratta di un ritorno per il calciatore toscano che in Liguria aveva giocato già parecchie stagioni fa, esattamente nel 2007/2008 quando collezionò 19 presenze segnando anche una rete nella rasferta pareggiata ad Empoli. Quindi il trasferimento prima a Bari e infine all'Atalanta. Con la Dea 155 presenze dal 2011 e 8 reti realizzate.

Dopo le visite il giocatore si porterà in sede dove firmerà un contratto che lo legherà alla compagine ligure sino al 2022. Masiello, classe 1986, gioca difensore centrale anche se può ricoprire il ruolo di terzino destro. La retroguardia rossoblu quindi potrà contare su un nuovo componente che andrà a rinforzarla.