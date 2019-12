Genoa Museum and Store due giorni di festa, si riapre il 27

Il Santo Natale è oramai alle porte. Ultime corse per acquistare i regali ed anche al Genoa Store la musica è identica. Questo in attesa di due giorni di festa. Il 25 e 26 dicembre infatti sia lo Store che il Museum che ricordiamo si trova in Porto Antico presso la palazzina Giobatta effettuerà un paio di giorni di riposo. Quindi dal 27 dicembre tutto sarà riaperto con il solito orario continuato dalle 10 alle 19.

Tutto fermo dunque per due giorni poi si tornerà a parlare di Genoa con la prossima gara che la squadra rossoblu affronterà al Ferraris contro il Sassuolo nella giornata del 5 gennaio 2020 con fischio di inizio alle ore 18 e quindi con una prevendita che inizierà sui soliti canali utilizzati dalla società più Antica d'Italia. Un match che potrebbe già far vedere facce nuove in campo. Dal 2 gennaio infatti si aprirà un mercato invernale mai importante come in questa circostanza. L'ultimo posto in classifica infatti indurrà la dirigenza rossoblu a muoversi in fretta per dare al tecnico (ancora non si sa quale sarà che dovrà cercare di condurre il Grifone alla permanenza nella massima serie)