Genoa Museum, chiuso sino al prossimo 3 marzo 2020

Il coronavirus colpisce anche il Museo del Genoa, luogo di aggregazione di sostenitori genoani e appassionati dello sport più bello del mondo che resterà chiuso sino al prossimo 3 marzo. Ecco il comunicato della società apparso sul sito ufficiale genoacfc.it

In base all’ordinanza degli enti preposti, tra cui la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e che ha determinato la chiusura anche di tutte le sedi museali nella nostra regione a titolo preventivo, il Museo della Storia del Genoa al Porto Antico resterà chiuso ai visitatori per tutta la settimana. Fatte salve variazioni del quadro di riferimento e di ulteriori comunicazioni, il polo museale rossoblù, gestito dalla Fondazione Genoa 1893, riaprirà i battenti nella giornata di martedì 3 marzo. Sarà invece aperto in questi giorni, come tutti gli esercizi commerciali in Liguria, il Genoa Store situato sempre a Palazzina San Giobatta e fruibile da martedì a domenica nel canonico orario 10-19, così come il Ticket Office dove si svolgono di norma le prevendite dei biglietti.