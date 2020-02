Genoa, nota medica ufficiale su Ivan Radovanovic, sarà operato a Lione

Non è una stagione fortunata per il Genoa, lo dimostrano anche gli infortuni dei vari giocatori. L'ultimo a fermarsi è il centrocampista Ivan Radovanovic che è stato operato a Lione a causa della rottura del legamento crociato anteriore. Una brutta perdita per il Grifone in quanto da un paio di gare il giocatore stava regalando un rendimento più che positivo ai suoi tifosi e, proprio a Bologna dove si è infortunato, aveva partecipato in avvio alla manovra che aveva portato al primo gol della squadra ligure segnato da Soumaoro servendo con un tocco al bacio il compagno di squadra Masiello-

Questa la nota comparsa sul sito ufficiale rossoblu genoacfc.it ripreso integralmente

E’ una certezza: Ivan tornerà più forte di prima. Radovanovic verrà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio, gli accertamenti svolti nei giorni scorsi hanno evidenziato per il centrocampista del Genoa la rottura del legamento crociato anteriore. L’intervento verrà eseguito a Lione, dove il giocatore arriverà già nelle prossime ore accompagnato dallo staff medico rossoblù.

A Radovanovic non resta che esprimere i migliori auguri per una pronta guarigione da parte di tutta la redazione di genoanews1893.it