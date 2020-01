Genoa, nuovi test per Iago Falque dopo le visite di ieri

Non è ancora del tutto certo l'arrivo di Iago Falque al genoa. Questo perché il giocatore, dopo le visite mediche di ieri, sta sostenendo altri test questa mattina per confermarne la possibilità di ingaggio. Solo dopo queste nuove visite la dirigenza genoana deciderà se prenderlo sino al termine di questa stagione oppure no.

Il giocatore ricordiamo che è arrivato a Genova dopo un periodo di inattività a causa di un infortunio che l'ha tenuto distante dai campi di gioco per qualche tempo. Al Synlab Il Baluardo in Porto Antico dunque nuovi test per il granata in attesa di diventare per la seconda volta genoano, sempre che, come detto, non sorgano altri problemi fisici.