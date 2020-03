Genoa, oggi la ripresa a Pegli con mini torneo annesso

Ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini per il Genoa del tecnico Davide Nicola in vista della gara di sabato prossimo alle ore 15 al Ferraris contro il Parma. La pioggia non ha frenato una formazione che sta cercando di risollevarsi dalla zona retrocessione e che ha messo molta intensità in campo.

Resistenza è stato il leit motiv della giornata con la rosa che è stata impegnata in un mini torneo da tre squadre formata da otto giocatori compresi i portieri. Poche le interruzioni per prendere fiato e poi tutti sul prato verde a battagliarsi 'una contro l'altra formazione. Stanno proseguendo i miglioramenti per i giocatori fermi a causa di infortuni. Domani si prosegue con la seconda sessione settimanale sempre all'interno del nuovo impianto sportivo pegliese.