Genoa, oggi la ripresa al Centro Sportivo Signorini

Torna al lavoro il Genoa dopo la giornata di riposo concessa dal tecnico Davide Nicola a far seguito la bella prestazione di Firenze dove la squadra rossoblu ha portato a casa un pareggio che, peraltro, ha lasciato l'amaro in bocca a causa di alcune occasioni sprecate da Criscito e compagni. Grifone atteso adesso da una seconda consecutiva trasferta ancora più dura di quella giocata allo stadio Artemio Franchi. L'avversaria sarà infatti la lanciatissima Atalanta che ha annichilito in maniera netta il Torino sabato sera vincendo nella città capoluogo piemontese addirittura per 7 a 0 (vittoria on lo scarto più largo per la squadra orobica in Serie A).

Non sarà semplice per la truppa rossoblu contrastare la verve offensiva dei vari Ilicic, Gomez e Zapata anche se il calcio insegna come non tutto sia certo, basti pensare alla Spal che, nell'ultima gara giocata nel nuovo Gewiss Stadium di Bergamo, si era imposta per 2 a 1. Insomma anche il Genoa potrà giocarsela provando a portare a casa un risultato positivo.

Oggi al Centro Sportivo Signorini il ritrovo per iniziare i lavori settimanali. Non ci saranno squalificati in casa rossoblu, tornerà Cassata che ha scontato il turno di stop impostogli la settimana scorsa dal Giudice Sportivo anche se sono da verificare le sue condizioni fisiche. Anche l'Atalanta ripartirà da questo pomeriggio con il primo allenamento della settimana.