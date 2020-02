Genoa, oggi la ripresa in vista della gara contro il Cagliari

Due trasferte e due punti, un bottino comunque positivo dopo le partite contro Fiorentina e Atalanta anche se è rimasto un po' di amaro in bocca soprattutto dopo la sfida in terra Toscana dove il Grifone meritava sicuramente l'intera posta in palio. Adesso i rossoblu torneranno al Ferraris dove ospiteranno alle ore 15 di domenica il Cagliari del tecnico Rolando Maran.

Evidente come la gara sia molto importante e il risultato pieno sia l'unico atteso dalla tifoseria dopo le ultime due prestazioni. Ma non sarà semplice perché i sardi hanno elementi, soprattutto a centrocampo, di buona caratura e di gamba e oltretutto nell'ultima gara lontano dalla Sardegna hanno bloccato l'Inter al Meazza impattando 1 a 1.

Genoa che tornerà oggi ad allenarsi per preparare al meglio questa sfida. Mister Nicola non lascerà come al solito nulla di intentato per portare al top della forma la sua squadra. Per domenica non ci saranno due giocatori che verranno squalificati dal Giudice Sportivo. Si tratta del difensore Romero, diffidato e ammonito in Lombardia e Behrami espulso contro la squadra di mister Gian Piero Gasperini.

Tutti i sette nuovi arrivati saranno disponibili cui si aggiugeranno gli elementi che usciranno dall'infermeria.