Genoa, oggi la ripresa, la situazione medica in casa rossoblu

Il Genoa ha ripreso la preparazione dopo due giorni di festa in vista del match di domenica contro la Lazio. Gara che si disputerà al Ferraris alle ore 12.30. Avversaria di tutto rispetto se è vero che arriva in Liguria forte della seconda posizione e con uno score impressionante fatto da quindici vittorie e quattro pareggi, in pratica è imbattuta d un intero girone.

Palestra ad aprire la giornata e poi con il gruppo ricompattato ecco che è stato il campo a parlare con una sessione fatta da esercitazioni tecniche fatta da richiami, allunghi e partitelle. Assieme alla prima squadra presenti anche quattro giovani della squadra Primavera di mister Luca Chiappino. Si è trattato di Masini, Piccardo, Rizzo e Rovella.

Situazione medica. Cristian Romero prosegue nell'iter personalizzato dopo la distorsione patita nella gara di Bergamo contro l'Atalanta. Da seguire la situazione inerente a Lasse Schone dopo l'affaticamento muscolare ai flessori della coscia come pure Marko Pajac vittima di una infiammazione all'apofisi tibiale anteriore. Percorso certamente più lungo per Paolo Ghiglione dopo gli esami cui si era sottoposto la scorsa settimana che avevano evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Distorsione al ginocchio con interessamento legamentoso invece per Ivan Radovanovic mentre per Lukas Lerager gli esami hanno evidenziato una tendinopatia all'inserzione degli adduttori.