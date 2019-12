Genoa, ore convulse per la panchina, Ballardini declina

Sono ore convulse in casa Genoa alla ricerca del terzo allenatore della stagione dopo Aurelio Andreazzoli e Thiago Motta. Davide Ballardini sembrerebbe aver detto no al Grifone e quindi non dovrebbe tornare per la quarta volta a guidare la squadra più Antica d'Italia. Questo ovviamente a meno di clamorose novità dell'ultima ora.

A questo punto la società sta valutando un paio di profili. Uno è quello del sempre chiacchierato Diego Lopez che praticamente da prima della gara contro l'Inter veniva dato per certo quale allenatore del Genoa, poi c'è Davide Nicola che viene valutato alla società ligure ma non si esclude anche una terza ipotesi. Quest'ultima sarebbe indirizzata verso ilritorno in panchina di mister Andreazzoli che però non potrebbe avere quali collaboratori il suo secondo Muzzi e il preparato Chinnici entrambi andati ad Empoli.

Ogni strada potrebbe essere quella giusta, è evidente però che le idee non siano propriamente chiare all'interno della società e che per decidere il tecnico che riprenderà il campionato col Grifone nel gennaio 2020 occorrerà ancora un pochino di tempo ed avere pure un po' di ulteriore pazienza..