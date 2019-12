Genoa pagelle, pochissimi sorrisi, troppe delusioni

Siamo oramai a fine anno e come ogni fine anno che si rispetti arrivano i giudizi, i voti, i commenti per ogni singolo giocatore. Certo, questa stagione davvero sta regalando solo tanto carbone e ben pochi dolci. Un 2019 (inteso come anno solare) che ha visto il Genoa ultimo con 29 punti, pochissime vittorie e tantissime battute d'arresto con una salvezza conquistata più per demeriti altrui che per propri meriti. Le solite promesse, le solite manchevolezze e i soliti allenatori che si susseguono sulla panchina della società più Antica d'Italia. Vediamo quindi quelli che sono i nostri giudizi per quanto riguarda i giocatori dell'attuale rosa 2019/2020. Evidentemente ogni tifoso rossoblu ha le proprie personali votazioni, queste sono le nostre:

PORTIERI

Andrei Radu voto 6: sicuramente un portiere che si potrà fare, un numero uno destinato all'Inter. A Genova sta alternando buone cose (paratona contro il Napoli ad esempio) a qualche indecisione di troppo (vedi gol subito contro il Milan con palla tra il proprio corpo e il primo palo)

Federico Marchetti e Jandrei voto s.v.: il primo mai in campo, il secondo poco di più; possibile che nel mercato di gennaio almeno uno lasci la compagnia rossoblu

DIFENSORI

Davide Biraschi voto 6: messo da parte per buona parte della stagione, è tornato dimostrandosi sempre un elemento di valore. Nel marasma complessivo è sicuramente uno dei pochi che meritano la sufficienza.

Cristian Romero voto 5.5: avrebbe grandi capacità tecniche, tantissimi cartellini gialli subiti, una "rumba" presa da Lukaku contro l'Inter; rare prestazione importanti. Talvolta sembra avere la testa già distante dalla Liguria

Domenico Criscito voto 6: il capitano si è dimostrato cuore rossoblu, anche se purtroppo l'età avanza e la brillantezza scema lentamente quanto inesorabilmente. Rigorista implacabile; anche per lui una sequela impressionante di cartellini gialli subiti

Cristian Zapata voto 5,5: probabilmente ci si attendeva più di quanto potesse dare. Esperto ma anche sempre a rischio di un errore a gara. Fuori da qualche settimana causa infortunio

Edoardo Goldaniga e Jawad El Yamiq voto s.v.: praticamente mai visti in campo, prima parte di stagione da dimenticare, valigie pronte per entrambi?

CENTROCAMPISTI

Paolo Ghiglione voto 6: uno dei migliori crossatori dalla fascia destra, sicuramente un giocatore di buon rendimento. Rovina tutto con un errore pacchiano che costa alla squadra il derby della Lanterna

Lasse Schone voto 5.5: danese triste che non riesce ad accendersi in campo dal quale ci si aspettava molto di più. Campionato italiano che non fa per lui oppure semplicemente una sistemazione in campo non idonea alle sue caratteristiche? Errore grave contro il Milan quando ha mancato il rigore del possibile pareggio.

Ivan Radovanovic voto 5.5: lentezza non fa proprio rima col suo cognome ma gli si veste perfettamente. Mister Andreazzoli disse dopo la gara contro il Bologna "in campo ci sarebbero voluti altri dieci Radovanovic". Ci ha provato talvolta dalla distanza ma la mira mai è stata perfetta

Kevin Agudelo voto 5.5: un gol all'esordio contro il Brescia ma anche una clamorosa espulsione contro il Lecce per un fallo sciocco, commesso nell'area avversaria mentre stava per essere battuta la rimessa da fondo campo. E' giovane, si farà, anche se sicuramente nell'ultima parte di annata 2019 non ha certo esaltato il popolo rossoblu con le sue giocate.

Stefano Sturaro voto 5.5: infortunio che lo ha tenuto distante dal campo per parecchio tempo, ha segnato il gol del pareggio a Ferrara poi però non è riuscito a proseguire sulla stessa strada anche a causa di una condizione non propriamente perfetta.

Francesco Cassata voto 5: titolare quasi fisso, avrebbe dovuto fare il compitino ad ogni gara per il 6 politico ma spesso ha fatto confusione non riuscendo ad aiutare i compagni di reparto.

Peter Ankersen voto 5.5: qualche volta è sceso in campo, lo ha fatto certamente con buon piglio seppur con risultati non certamente memorabili.

Marko Pajac voto 5: quanti cross precisi ha mandato verso l'area avversaria direttamente dal suo piede? Noi non ne ricordiamo; prestazioni sempre sotto il livello della sufficienza.

Lukas Lerager voto 5: tanti errori in mezzo al campo, poche cose positive; tanti i palloni persi o consegnati all'avversario di turno. Parabola discendente per il centrocampista infortunatosi nell'ultima parte di annata.

Filip Jagiello voto 4.5: prestazioni poche, mai positive; raramente al centro dell'attenzione nonostante dovesse essere colui che avrebbe, sulla carta, dovuto smistare il pallone ai compagni.

Riccardo Saponara e Antonio Barreca voto s.v.: poche apparizioni in campo, il primo talvolta infortunato, il secondo ai margini della rosa genoana

ATTACCANTI

Andrea Pinamonti voto 5: tanta buona volontà, parte bene segnando alla Roma ma poi non riesce più a rendersi troppo pericoloso. Si mangia un gol incredibile contro il Napoli e gioca spesso spalle alla porta tirando raramente verso la rete.

Toni Sanabria voto 4.5: contro la Juventus causa il rigore della sconfitta; contro la Sampdoria non calcia in porta da ottima posizione cercando un servizio al centro alquanto inutile; mai una prestazione sopra le righe. Possibile che lasci a gennaio 2020 la squadra.

Christian Kouamè voto 6,5: quanto manca a questa squadra; l'infortunio è stato davvero un brutto colpo per lui ma anche per la squadra stessa. Da ricordare il grande stop con gol segnato alla Fiorentina.

Goran Pandev voto 6: ovazione ad ogni suo ingresso in campo, qualche gol interessante, giocate positive ma anche una espulsione pesante contro il Lecce che di fatto ha costretto il Grifone con la doppia inferiorità numerica.

Andrea Favilli e Sinan Gunus voto s.v.: il primo è quasi sempre infortunato e in campo non si è quasi mai visto, il secondo, osteggiato da mister Andreazzoli che non lo vedeva proprio, scende in campo raramente pure con il tecnico Thiago Motta.