Genoa, Pandev in palestra, il resto della truppa pronta a tornare alla base

In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, al centro Sportivo Signorini qualcosa comincia a muoversi dopo le feste per il Santo Natale. Il primo giocatore ad essere passato in mattinata da Pegli è Goran Pandev che ha lavorato in palestra. Il giocatore sarà nuovamente a disposizione per la prossima gara contro il Sassuolo che si giocherà il 5 gennaio 2020 alle ore 18. Il macedone infatti avrò scontato i due turni di squalifica che gli erano stati inflitti dopo la partita di Lecce e che non gli avevano permesso di scendere in campo nel derby e contro l'Inter.

Il resto della truppa tra oggi e domani tornerà alla base per poi ricominciare la preparazione in vista della prossima gara, penultima di campionato del girone di andata. Evidente però che il punto principale sarà quello di capire quale sarà l'allenatore che dovrà cercare di portare la squadra rossoblu alla salvezza. Le prossime ore potrebbero essere decisive in tal senso.