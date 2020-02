Genoa, partitella in famiglia per chi non ha giocato ieri

Una mattinata al Centro Sportivo Signorini il giorno dopo la bella e importante vittoria sul Cagliari. Il Genoa deve preparare la gara di Bologna che si giocherà sabato con fischio di inizio alle ore 18 e, per cercare di non lasciare nulla di intentato, si è subito rigettato nel lavoro. In campo coloro che non hanno giocato nella sfida di campionato della domenica. Una partitella contro una formazione mista tra Primavera, Under 18 e Under 17 con tante reti realizzate di bomber della Prima Squadra.

Ebbene sì, hanno infatti segnato Favilli (quattro centri), Iago Falque (tre segnature) e Mattia Destro (due reti). In campo al centro della difesa si è sistemato Cristian Zapata e come detto in attacco ecco l'ex Torino Iago Falque. Molto importanti i movimenti tenuti in campo, gli schemi e la voglia comunque anche di chi non è sceso in campo di dare una mano alla causa rossoblu formando così un gruppo compatto ed unito.

Tre risultati utili consecutivi sono una novità per il Genoa chiamato ora a proseguire questa marcia di avvicinamento alla zona salvezza. Non si sono allenati sia Lasse Schone che Paolo Ghiglione che sono usciti malconci dalla partita contro la squadra dei Quattro Mori. Per sabato da registrare i rientri di Valon Behrami e Cristian Romero che hanno scontato il turno di squalifica e tornano quindi a disposizione dell'allenatore Davide Nicola.