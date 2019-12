Genoa, prezzi ribassati per la prossima gara di campionato

La società Genoacfc ha deciso di ribassare i prezzi per la prossima gara che la squadra ligure disputerà contro il Sassuolo, sabato 5 gennaio 2020 alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris. I settori interessati sono i Distinti, la Gradinata Sud e il Settore 5. La prevendita è già iniziata presso il Ticket Office presente all'interno del Genoa Museum and Store che si trova in Porto Antico con orario continuato 10-19. Per l'occasione la giornata di chiusura è stata spostata a mercoledì 1' gennaio 2020.

Da lunedì 30 dicembre i titoli d'ingresso saranno acquistabili anche presso le ricevitorie autorizzate Ticketone oppure online sul sito www.sport.ticketone.it. E' in vigore l'ingresso gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni nei settori Distinti e Gradinata Sud ritirando un apposito tagliando presso il Ticket Office.

La decisione è stata presa per far si che i tifosi possano affluire in maggior numero all'impianto sportivo genovese. Questi i prezzi decisi per il match contro gli emiliani, tra parentesi quelli validi per i ragazzi Under 16:

Settore 5 e Gradinata Sud: 15 euro (*10)

Distinti: 20 euro (*10)

Tribuna Inferiore: 80 euro (*40)

Tribuna Superba: 150 euro